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الإثنين انطلاق آخر فترة لتحيين التسجيل بمراكز الاقتراع و الدوائر الانتخابية (هيئة الانتخابات)

Publié le Dimanche 12 Novembre 2023 - 22:15 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم الأحد في بلاغ، أن الفترة الأخيرة لتحيين التسجيل بمراكز الاقتراع والدوائر الانتخابية ستنطلق غدا الاثنين 13 نوفمبر الجاري لتتواصل الى غاية يوم 8 ديسمبر المقبل.

وجاء في البلاغ أنه بامكان الناخبين التثبّت من تسجيلهم بتلك المراكز وبتلك الدوائر الانتخابية عبر خدمة *195*رقم بطاقة التعريف الوطنية# .

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كما يمكنهم التحيين عن بعد عبر موقع touenssa.isie.tn أو بالاتصال بمراكز التحيين القارة أو المتنقلة التي تضعها الهيئة على ذمتهم في كامل أنحاء الجمهورية.

وفي 21 اكتوبر الماضي، قال المدير التنفيذي لهيئة الانتخابات رضا الميساوي إن عدد الناخبين بلغ الى حدود ذلك التاريخ 9 ملايين و106 آلاف ناخب مسجلين في السجل الانتخابي وأن نتائج الفترة الأولى من التحيين سجلت أكثر من 480 ألف عملية تحيين، أي بمعدل 20 ألف تحيين يوميا، وأن أغلب المحينين هم من النساء (أكثر من53  بالمائة).
ووفق الميساوي، استخدم 1 مليون و 406 ألف تونسي خدمة الإرسالية القصيرة للتثبت من مراكز الاقتراع.


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