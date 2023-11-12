الياس السخيري يسجل لفريقه انتراخت فرانكفورت في تعادله 2-2 مع فيردر بريمن

تعادل فريق الياس السخيري انتراخت فرانكفورت مع فيردر بريمن بنتيجة 2-2 ضمن الجولة 11 من بطولة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم



وبعد ان تقدم فريق فيردر بريمن بهدفين عن طريق دوكش د45 زائد 2 من ضربة جزاء ورافائيل بوري د50 توفق فريق انتراخت في العودة في النتيجة وتحقيق التعادل 2-2 بعد ان افتتح له التسجيل الدولي التونسي الياس السخيري في د65 من تسديدة قوية ارضية ثم هرفوي سمولسيش د75.





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ويحتل انتراخت فرانكفورت المركز السابع في البطولة الالمانية بعد 11 جولة.



وفي مباراة اخرى أحرز رازن بال شبورت لايبزيج هدفين متأخرين في دقيقتين ليفوز 3-1 على ضيفه فرايبورج ليتفوق على بروسيا دورتموند ويقتنص المركز الرابع في بطولة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم اليوم الأحد.



ومنحت ركلة جزاء بواسطة لويس أوبيندا في الدقيقة 79 وتسديدة بعدها بدقيقة واحدة من كريستوف باومجارتنر الفوز لأصحاب الأرض.

وتقدم لايبزيج في الشوط الأول عن طريق تشافي سيمونز قبل أن يتعادل فرايبورج عبر مجهود فردي من ميرلين روول مع نهاية الشوط الأول.

ويملك لايبزيج الآن 23 نقطة في المركز الرابع متقدما بفارق نقطتين عن دورتموند الذي تراجع للمركز الخامس.

ويتصدر باير ليفركوزن المسابقة برصيد 31 نقطة فيما يحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني برصيد 29 نقطة.



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Elyes Skhiri réduit le score pour Frankfort sur la pelouse du Werder.

Le tunisien est en forme et il le confirme ! #Bundesliga pic.twitter.com/cYevIWEwSP — ETTACHKILA (@EttachkilaTN) November 12, 2023 ويحتل انتراخت فرانكفورت المركز السابع في البطولة الالمانية بعد 11 جولة.وفي مباراة اخرى أحرز رازن بال شبورت لايبزيج هدفين متأخرين في دقيقتين ليفوز 3-1 على ضيفه فرايبورج ليتفوق على بروسيا دورتموند ويقتنص المركز الرابع في بطولة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم اليوم الأحد.ومنحت ركلة جزاء بواسطة لويس أوبيندا في الدقيقة 79 وتسديدة بعدها بدقيقة واحدة من كريستوف باومجارتنر الفوز لأصحاب الأرض.وتقدم لايبزيج في الشوط الأول عن طريق تشافي سيمونز قبل أن يتعادل فرايبورج عبر مجهود فردي من ميرلين روول مع نهاية الشوط الأول.ويملك لايبزيج الآن 23 نقطة في المركز الرابع متقدما بفارق نقطتين عن دورتموند الذي تراجع للمركز الخامس.ويتصدر باير ليفركوزن المسابقة برصيد 31 نقطة فيما يحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني برصيد 29 نقطة.