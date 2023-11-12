بطولة فرنسا - ليل يتقدم للمركز الرابع بعد تعادله مع تولوز 1-1

ألغى تيس دالينخا مهاجم تولوز تقدم ليل في الشوط الأول عن طريق ليني يورو ليمنح فريقه التعادل 1-1 خارج أرضه في بطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم اليوم الأحد.

وفي مباراة شهدت فرصا قليلة، سجل المدافع يورو هدف أصحاب الأرض بضربة رأس بعد مرور نصف ساعة من البداية قبل أن يدرك دالينخا التعادل بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة في الدقيقة 65.

وسنحت لريمي كابيلا فرصة ذهبية ليضمن لليل الثلاث نقاط قبل ثماني دقائق من النهاية لكن لاعب الوسط سدد في القائم من زاوية ضيقة بعدما راوغ حارس الضيوف جيوم ريست.

وتقدم ليل للمركز الرابع برصيد 20 نقطة من 12 مباراة متساويا مع رانس صاحب المركز الخامس.



...



ويتأخر ليل بأربع نقاط عن موناكو صاحب المركز الثالث وبسبع نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

وسبق لفريق المدرب باولو فونسيكا خوض ثلاث مباريات بالدوري دون أن تهتز شباكه.

ويحتل تولوز حامل لقب كأس فرنسا، والذي فاز على ليفربول 3-2 في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي، المركز 14 برصيد 12 نقطة.