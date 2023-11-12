قابس: تحويل مصب لفواضل البناء بمدخل شاطئ السلام الى حديقة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة

احتفلت ولاية قابس، اليوم الاحد، بالعيد الوطني للشجرة، وانتظمت بهذه المناسبة حظيرة تشجير بمدخل شاطئ السلام من معتمدية قابس المدينة، وتمت بالمناسبة غراسة عدد من أصول الأشجار المختلفة، ورسم جداريات وتركيز نافورة مياه، بهدف تحويل فضاء الاحتفال الى حديقة جميلة بعد أن كان منذ أسابيع قليلة مصبا لفواضل البناء.



وخصصت دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للفلاحة للاحتفال بالعيد الوطني للشجرة 600 ألف شتلة غابية ورعوية وزينة، تم توفيرها بالمنابت الخمسة الموجودة بالجهة وهي منابت قابس والزركين بمارث وتونين بدخيلة توجان ومنزل الحبيب وواد زايد بنفس المعتمدية، وقامت خلال موسم التشجير الفارط بانجاز 93.5 هكتارا من التشجير الغابي والرعوي بنسبة نجاح بلغت 60 بالمائة، وفق معطيات قدمتها بالمناسبة.





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كما وزعت دائرة الغابات على الخواص والبلديات والمؤسسات العمومية، ما يفوق 184 ألف شتلة غابية ورعوية ونباتات زينة، بلغت نسبة نجاحها 45 بالمائة لدى الخواص و44 بالمائة بالمؤسسات العمومية و50 بالمائة بالبلديات، وهي نسبة متدنية تم تفسيرها بصعوبة الظروف المناخية التي تشهدها الجهة.



يشار الى ان المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس لطفي مرابط، اشرف على هذه المناسبة التى شارك فيها ايضا نشطاء في المجتمع المدني وعدد ملحوظ من المواطنين والكشافة التونسية.