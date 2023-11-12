تصفيات آسيا لمونديال 2026 : السعودية تحتضن مباريات منتخبي سوريا واليمن

وافقت الجامعة السعودية لكرة القدم على استضافة مباريات منتخبات سوريا واليمن وأفغانستان ضمن المرحلة الثانية من

التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى لكأس العالم 2026, وذلك بعد الموافقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية, اليوم الاحد ان, ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة سيحتضن, مباراتي سوريا امام كوريا الشمالية يوم 16 نوفمبر الجاري, و"سوريا امام و اليابان" في الـ 21 من الشهر ذاته ضمن المجموعة الثانية من التصفيات.

و أوضحت ذات الصحيفة, ان ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها قد اختير لاحتضان مباراة اليمن امام البحرين, في 16 الجاري ضمن المجموعة الثامنة من التصفيات, فيما يستضيف ملعب نادي الاتفاق مباراة أفغانستان امام الكويت, في 21 من الشهر نفسه, ضمن المجموعة الأولى.

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