وفاة لاعب منتخب غانا رافايل دوامينا

توفى اللاعب الغاني رافايل دوامينا أمس السبت خلال مباراة جمعت فريقه ايغانيتا بنادي بارتيزاني لحساب البطولة الالبانية لكرة القدم للدرجة الاولى بعد سقوطه مغشيا حسبما أكده الاتحاد الغاني على صفحته الرسمية.



وبينما لم يتم نشر أي تفاصيل رسمية عن وفاة دوامينا (28 سنة), أظهر الفيديو سقوط اللاعب يوم السبت في الدقيقة 24 من مباراة في بطولة الدرجة الأولى الألباني بين فريق دوامينا كيه إف إغناتيا وبارتيزاني.

وأظهرت لقطات فيديو منشورة على موقع اكس صور لدوامينا وهو ينهار على أرض الملعب, قبل ان يهرع لاعبو الفريقين إليه, ليتم بعد ذلك إسعافه من قبل الطاقم الطبي, قبل نقله إلى المستشفى.



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وسبق أن انهار دوامينا في أكتوبر 2021 خلال مباراة بين فريقه آنذاك بلاو فايس لينز وهارتبيرغ في كأس النمسا, لكنه تعافى وعاد إلى الملاعب.

وخلال مسيرته, لعب دوامينا لأندية في إسبانيا وسويسرا والنمسا والدنمارك.

وجراء هذا الحادث المأساوي أعرب الاتحاد الألباني لكرة القدم في بيان رسمي عن خالص تعازيه لعائلة اللاعب ولناديه بعد هذه الخسارة الكبيرة التي صدمت مجتمع كرة القدم الألباني.

وقرر الاتحاد الألباني تأجيل جميع المباريات المقررة نهاية الأسبوع الحالي في كافة البطولات التي ينظمها إلى موعد سيتم تحديده لاحقا وذلك حدادا على وفاة الدولي الغاني رافايل دوامينا.

وسبق أن انهار دوامينا في أكتوبر 2021 خلال مباراة بين فريقه آنذاك بلاو فايس لينز وهارتبيرغ في كأس النمسا, لكنه تعافى وعاد إلى الملاعب.وخلال مسيرته, لعب دوامينا لأندية في إسبانيا وسويسرا والنمسا والدنمارك.وجراء هذا الحادث المأساوي أعرب الاتحاد الألباني لكرة القدم في بيان رسمي عن خالص تعازيه لعائلة اللاعب ولناديه بعد هذه الخسارة الكبيرة التي صدمت مجتمع كرة القدم الألباني.وقرر الاتحاد الألباني تأجيل جميع المباريات المقررة نهاية الأسبوع الحالي في كافة البطولات التي ينظمها إلى موعد سيتم تحديده لاحقا وذلك حدادا على وفاة الدولي الغاني رافايل دوامينا.