صفاقس تحتضن النسخة الرابعة لدورة ابطال العالم لكرة القدم للاطفال

تحتضن ولاية صفاقس اليوم الاحد فعاليات دورة ابطال العالم لكرة القدم للاطفال التي تقام بالتعاون بين المنظمة الدولية للهجرة بتونس وسفارة الارجنتين وتحت اشراف وزارة الشباب والرياضة.



واوضح بوبكر بوريشة المسؤول عن الدورة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان " النسخة الرابعة من هذه التظاهرة التي كانت انطلقت منذ 2020 تمت تسميتها ب"دورة ابطال العالم للاطفال" باختيار من سفارة الارجنتين بتونس باعتبار تتويج منتخب "التانغو" بلقب النسخة الاخيرة لكاس العالم التي احتضنتها قطر مشيرا الى انه تم اختيار صفاقس لاحتضان هذه التظاهرة وذلك في اطار تكريس اللامركزية في تنظيم التظاهرات بمختلف انماطها من قبل المنظمة الدولية للهجرة بتونس".





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وتابع ان الدورة تقام بمشاركة 8 اندية من مختلف دور الشباب والمدارس الاعدادية المتواجدة بولاية صفاقس مبينا ان " ما يميز هذه النسخة هو ان تضم كل الفرق المشاركة في الدورة وجوبا لاعبا واحدا على الاقل من الشباب المهاجرين في اطار السعي الى ادماج تلك الفئة في النشاط الترفيهي والرياضي ".

واضاف بوريشة ان "شعار دورة ابطال العالم للاطفال في كرة القدم هو لا للتمييز بكل انواعه وذلك التزاما بانخراط تونس في المعاهدات الدولية في المجال منذ سنة 2018 وايمانا بان الرياضة تعد احسن وسيلة لتكريس مبادئ التسامح والاخاء والتحابب بين الجميع بعيدا عن مظاهر التمييز والكراهية".

وتجري التظاهرة بحضور سفير الارجنتين بتونس وممثلي المنظمة الدولية للهجرة وبمشاركة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس.

