تمكنت وحدات إقليم بحري الوسط، من إحباط 14 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 296 مجتازا من بينهم 294 يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتونسيين إثنين.



كما أوردت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الأحد، أن وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس، تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص مفتش عنهم من منظمين ووسطاء، بالإضافة إلى حجز مركب حديدي، و 6 محركات بحرية و 4 وسائل يقع إستعمالها في نقل المجتازين.





...



وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

