سيدي بوزيد: اعادة فتح مبيتين مدرسيين بسيدي علي بن عون غدا الاثنين بعد غلق دام 12 سنة

يفتح المبيتان المدرسيّان بالمعهد الثانوي "الشهيد سامي الوناسي" بمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، غدا الاثنين أبوابهما مجدّدا لاستقبال التلاميذ بعد غلق دام لأكثر من 12 سنة.



وقال المندوب الجهوي للتربية بسيدي بوزيد منصف قاسمي في تصريح ل(وات)، إن الإقامة بالمبيتين المدرسيين (للفتيات والفتيان) تنطلق بداية من يوم الإثنين 13 نوفمبر 2023، وذلك بعد حل جل الاشكاليات التي كانت تعيق نشاطهما وتسببت في غلقهما منذ السنة الدراسية 2010 - 2011.

وأوضح أن لجنة جهوية تضم ممثلين عن الأسرة التربوية والسلط المحلية والجهوية ومكونات من المجتمع المدني قامت بتذليل كل الصعوبات تباعا من أجل التوصل الى افتتاح المبيتين مجدّدا.



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وأكد ان فتح المبيتين سيمكن من تحسين جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات التربوية وتخفيف الضغط على خطوط النقل المدرسي التي تشهد اكتظاظا ويقطع مع ظروف التنقل القاسية للتلاميذ من وإلى المؤسسات التربوية.

وأشار إلى أنه تم التنسيق أيضا مع ديوان الخدمات المدرسية لتحسين جودة الأكلة التي تقدم ل 13 ألف تلميذ مقيم ونصف مقيم بالمؤسسات التربوية بولاية سيدي بوزيد.

وذكر بأن مندوبية التربية بسيدي بوزيد تواصل العمل بالشراكة مع كل الأطراف المتدخلة لتجاوز الصعوبات وحل كل الاشكاليات المتعلقة بالمبيتات المغلقة في الجهة.