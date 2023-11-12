فيديو مثير.. جماهير فريق يدخل الملعب بملابس ملطخة بالدماء دعما لغزة

عبرت مجموعة من جماهير نادي ريال سوسييداد الإسباني عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في غزة، خلال المباراة أمام بنفيكا البرتغالي، الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.



ودخل عدد من جماهير نادي ريال سوسييداد إلى أرض ملعب فريقهم، وهم يضعون على أوجههم أقنعة بيضاء، وبزي أبيض ملطخ بالدماء، قبل أن يتوجهوا إلى مكان شبه فارغ، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية واستمروا بسكب مادة حمراء على بذلاتهم في إشارة إلى نزيف الدماء في غزة، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.



ودخل عدد من جماهير نادي ريال سوسييداد إلى أرض ملعب فريقهم، وهم يضعون على أوجههم أقنعة بيضاء، وبزي أبيض ملطخ بالدماء، قبل أن يتوجهوا إلى مكان شبه فارغ، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية واستمروا بسكب مادة حمراء على بذلاتهم في إشارة إلى نزيف الدماء في غزة، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

...





وقد حقق نادي ريال سوسييداد انتصاره الثالث على التوالي في الموسم الحالي ضمن دور المجموعات لدوري الأبطال، مقابل تعادل واحد، ويحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، وضمن بذلك تأهله إلى الدور السادس عشر "للشتامبيونز ليغ" رفقة وصيفه إنتر ميلان الإيطالي، الذي تغلب بدوره على مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدف وحيد.



وفي ما يلي ترتيب المجموعة الرابعة (D):



- ريال سوسييداد (إسبانيا) – 10 نقاط



- إنتر ميلان (إيطاليا) – 10 نقاط



- ريد بول سالزبورغ (النمسا) – 3 نقاط



- بنفيكا (البرتغال) – من دون نقاط.