تطاوين: تشجير المدخل الشمالي لمدينة تطاوين احتفالا بالعيد الوطني للشجرة

انتظمت صباح اليوم الاحد بمناسبة الاحتفال الوطني بعيد الشجرة، تشجير بالمدخل الشمالي لمدينة تطاوين في مستوى بداية الوصلة الرابطة بين تطاوين والطريق السريعة تونس رأس جدير.



وقد تولى الحضور يتقدمهم والي الجهة، حافظ الفيتوري، غراسة عدة شجيرات بجزيرة الدوران على مدخل الطريق السريعة بعد

ان تم عرض نماذج واصناف من الاشجار الغابية والرعوية واشجار الزينة للحاضرين.



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وشهد الاحتفال بعيد الشجرة هذه السنة، الذي يلتئم تحت شعار "شجرة لكل مواطن استعادة المنظومات الغابية لمجابهة تاثيرات التغيرات المناخية"، توزيع 3469 شتلة غابية و 731 شجرة زينة وتخصيص 15 الف شتلة غابية وزينة لغراستها من قبل البلديات والخواص.





وتفيد المعطيات التي تم عرضها بالمناسبة ان في الجهة منبتين غابيين ينتجان حوالي 274 الف شتلة 35 بالمائة منها مصدات رياح و34 بالمائة منها غابية و20 بالمائة اشجار زينة و11 بالمائة اشجار رعوية.



ويتجلى من البيانات ذاتها، ان نسبة نجاح الشتلات، التي تم توزيعها في موسم التشجير الماضي، بلغت 35 بالمائة، فقط، من 37142 شتلةغرسها الخواص و 40 بالمائة، فقط، من جملة 810 شجرة غرستها البلديات و 40 بالمائة من حوالي 10 الاف شتلة تحصلت عليها المؤسسات العمومية والجمعيات فيما تم انجاح 46 بالمائة من 87,5 هك تمت غراستها في اطار مشاريع الغابات.