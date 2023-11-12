تطاوين: منظمة العمل الدولية تواصل تنفيذ مشاريع مختلفة بالجهة في اطار برنامج "المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة"

تساهم منظمة العمل الدولية، عبر برنامج المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة، في تحسين ظروف عيش فئات اجتماعية محتاجة، بما توفره من مرافق وتحسينات على المحيطين العائلي والبيئي، وقد انجزت المنظمة بتمويل من الاتحاد الاوروبي والتعاون السويسري بالشراكة مع الهيئة العامة للاستشراف، فضاء عائليا هو الاول من نوعه في معتمدية البئر الاحمر من ولاية تطاوين.

ويتميز هذا الفضاء بمكوناته المريحة للكبار والصغار، ليصبح ملاذ كل شخص يطلب الهدوء والترفيه عن النفس، وسط مساحات خضراء وفضاء للالعاب ومسرح واكشاك ومواقف للسيارات، وهو ما من شانه ايضا ان يساعد في خلق مواطن شغل من خلال توفير الخدمات لمختلف زوار هذا الفضاء.

كما ساعدت المنظمة الدولية، في منطقة تلالت من معتمدية تطاوين الشمالية، عددا من الحرفيين المنتمين لمجمع الواحة، على الخلق والابتكار في مجالات الصناعات التقليدية المنتجة من "السبار" و"جذوع النخيل" وتثمين مختلف مخلفات الواحة من المواد المحلية المتوفرة في المنطقة، وفي ذلك تعزيز التمكين الاقتصادي للمراة الريفية وتنويع الانتاج ودعم العمل الاجتماعي وحماية المحيط.

وكانت المنظمة قد ساعدت بلدية تطاوين الجنوبية على تهيئة مداخل 05 مدارس ابتدائية ومستوصفين بحوالي 180 الف دينار، ومرافقة بلديات تطاوين والصمار وتطاوين الجنوبية على انجاز مشاريع اخرى، اضافة الى احداث مركز لنشف وغزل الصوف الطبيعية بقرية قصر عون من معتمدية الصمار بحوالي 433 الف دينار، وتنظيف وتحسين البيئة بوادي بياش بمدينة تطاوين الجنوبية، وانطلقت مؤخرا في انجاز مركز لصنع الاجبان بمنطقة كرشاو اين تتم تربية اكثر من 450 راس بقر حلوب.



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وافاد مصدر من مكتب تونس للمنظمة صحفي "وات" ان هذا البرنامج ساهم في تثمين مردودية العمل الفلاحي بالمناطق السقوية بالبئر الاحمر وتوفير قرابة 900 يوم عمل لفائدة 21 مكونا معتمدا في القطاع الفلاحي و452 فلاحا يستصلحون اراضيهم في 12 منطقة سقوية وذلك بما قيمته حوالي 1,2 مليون دينار.

واضاف ذات المصدر ان البرنامج يتدخل في 19 بلدية موزعة على ولايات جندوبة والقصرين وقفصة وتطاوين وباجة وقبلي، وقد انتفع بتدخلاته الى حد شهر جوان الماضي اكثر من 400 الف مواطن ومواطنة في اطار مقاربة تشاركية شاملة.



هدية