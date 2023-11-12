باجة: الانطلاق من جبل الجوزة بعمدون فى تشجير الغابات المحترقة

انطلقت اليوم الاحد، بجبل الجوزة بعمدون من ولاية باجة، عمليات التشجير الغابي والرعوى التى ستشمل خاصة المساحات المحترقة والتى لم تتجدد طبيعيا، حسب رئيس دائرة الغابات بباجة حسين الرقيقي

وذكرالرقيقي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ان المشاتل التى وفرتها مصالح الغابات لموسم التشجير 2023 / 2024، من شانها تشجير 450 هكتارا ستنجزها كل الاطراف المتدخلة من بلديات ومؤسسات وغابات.

واضاف ان موسم التشجير سيتاخر فى انتظار هطول الامطار، وسيتم الاكتفاء بتحضير الارض والتجهيز اللازم للمساحات المزمع تشجيرها، وبين انه سيتم اليوم الاحد الاكتفاء بتشجير هكتارين من جبل الجوزة باشجار الخروب والصنوبر والفرنان، بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة، وذلك من جملة 18 هكتارا سيتم تشجيرها بنفس الجبل الذى شهد حرائق هامة.

كما اكد ان مصالح الغابات ستقوم خلال الموسم الحالي بتشجير 125 هكتارا من المساحات الغابية والرعوية بمناطق مختلفة من ولاية باجة .

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