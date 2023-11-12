الحرب على غزة.. الاحتلال يكثف عدوانه على مجمع الشفاء والمقاومة تدمر آليات متوغلة

في اليوم الـ37 من العدوان الإسرائيلي على غزة، قصفت قوات الاحتلال مستشفى للولادة مما أسفر عن استشهاد طبيبين، فيما أطلقت مسيّرات إسرائيلية النار على مجمع الشفاء الطبي، وخلّفت غارات جديدة على أحياء سكنية بشمال وجنوب القطاع أكثر من 20 شهيدا.



وبلغ عدد الشهداء الذين سقطوا حتى اللحظة في القطاع جراء القصف الإسرائيلي أكثر من 11100 شخص، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وامرأة، وعدد الجرحى أكثر من 28 ألفا.





...



كما دمر الاحتلال 41 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و222 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.



وعلى الأرض، اشتبكت المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال بمحاور عدة غرب مدينة غزة.



على الصعيد الإنساني، تزداد الأوضاع تدهورا مع توقف المزيد من مستشفيات غزة والتي باتت منذ أيام في مرمى النيران الإسرائيلية.





الحرب على غزة.. قوات الاحتلال تقصف مستشفيين والمقاومة تشتبك معها بمحاور عدة



في بداية اليوم الـ37 من الحرب على غزة، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى للولادة مما أسفر عن استشهاد طبيبين، وبينما أطلقت مسيّرات إسرائيلية النار على مجمع الشفاء الطبي، خلّفت غارات جديدة على أحياء سكنية بشمال وجنوب القطاع أكثر من 20 شهيدا.



وعلى الأرض، اشتبكت المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال بمحاور عدة غرب مدينة غزة.



على الصعيد الإنساني، تزداد الأوضاع تدهورا مع توقف المزيد من مستشفيات غزة والتي باتت منذ أيام في مرمى النيران الإسرائيلية.



استشهاد مصابين جراء انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء



أفاد مصدر طبي فلسطيني باستشهاد عدد من الجرحى نتيجة انقطاع الكهرباء عن مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.



اشتباكات مسلحة في طوباس بالضفة الغربية



قال ناشطون إن اشتباكات مسلحة اندلعت في وقت مبكر اليوم الأحد بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامها مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.



وأفاد الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن قوات إسرائيلية اقتحمت أيضا بلدات في قلقيلية والخليل.



منظمة الصحة العالمية تفقد الاتصال بأشخاص تتعامل معهم بمستشفى الشفاء



نقلت وكالة رويترز عن منظمة الصحة العالمية أنها فقدت الاتصالات مع الأشخاص الذين تتعامل معهم في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.



يأتي ذلك في ظل وضع كارثي بالمستشفى إثر انقطاع الكهرباء عنه وتعرضه للاستهداف بشكل متكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.