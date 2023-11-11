القيروان: الاحتفاظ بعنصر تكفيري مفتش عنه

ألقت الوحدات الإستعلماتية بمنطقة الحرس الوطني بالقيروان القبض على شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، ومحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.



وجاء في بلاغ صادر اليوم السبت عن الادارة العامة للحرس الوطني، أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه.

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