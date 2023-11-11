صفاقس : "عملية إطفاء حريق مستودعات احدى شركات المواد الفلاحية بطريق قابس ما تزال متواصلة وتمت السيطرة على حوالي 60 بالمائة منه"

ما تزال عملية إطفاء الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم السبت، في مستودعات للمبيدات الفلاحية التابع لاحدى شركات المواد الفلاحية الكائنة على مستوى القاصة الكيلومترية عدد 5 بطريق قابس بصفاقس، متواصلة.



وافاد مصدر من الإدارة الجهوية للحمالية المدنية بصفاقس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، انه "قد تمت إلى حد الآن السيطرة على حوالي 60 بالمائة من هذا الحريق الذي تم تسخير كل امكانيات وتجهيزات الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس ووحداتها مدعمة بتعزيرات من المهدية وسيدي بوزيد، من أجل السيطرة عليه، مشيرا إلى أن عملية الإطفاء يمكن أن تتواصل إلى غاية صباح يوم غد الأحد.





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وقد ذكر المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس، حاتم بوبكري، في تصريح سابق ل/وات/ أنه "لا وجود لخسائر بشرية ناجمة عن هذا الحريق ولكن الخسائر المادية لا يمكن تحديدها، بسبب عدم تمكن وحدات الحماية المدنية من الوصول الى المستودعات التابعة لشركة المواد الفلاحية بعد، جراء النيران التي مازالت متصاعدة من المواد الكيميائية ومادة البخارة والمبيدات الفلاحية التي تحتويها المستودعات".

وعن اسباب اندلاع الحريق، ذكر المدير الجهوي للحماية المدنية لا يمكن تحديدها الا بعد الانتهاء من الابحاث الامنية وصدور تقريرها.