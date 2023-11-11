Babnet

الترخيص للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز في بناء ومد واستغلال أنبوب الغاز الغرابات/القرضاب/تطاوين

Publié le Samedi 11 Novembre 2023 - 17:28 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تمّ الترخيص للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز في بناء ومد واستغلال أنبوب الغاز الغرابات/القرضاب/تطاوين.
 
ويتعلّق الأمر بترخيص وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وفق الأمر عدد 719 لسنة 2023 مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 10 نوفمبر 2023.

...

ويرخص لشركة الكهرباء والغاز، ولمدّة غير محددة، بناء ومد واستغلال أنبوب الغاز، الذّي يكتسي صبغة المصلحة العموميّة، وفق الأمر ذاته.

ويمرمسلك أنبوب الغاز بولايتي تطاوين ومدنين عبر عدد من المعتمديات والعمادات وتبلغ طاقة النقل القصوى للأنبوب ثمانين ألف متر مكعب عادي في الساعة.

وتخضع أشغال مد أنبوب الغاز واستغلاله للقواعد والمواصفات الفنية المتعلقة بسلامة الأشخاص وحماية البيئة كما
تم تبيينه بدراسة التوقي من الأخطار وبدراسة المؤثرات على المحيط وللقواعد المتعلقة باحترام الملك العمومي للطرقات وبإشغال، بموجب الأمر ذاته.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 276795


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأحد 12 نوفمبر 2023 | 28 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:14
14:53
12:10
06:54
05:25
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet26°
20° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-19
25°-18
27°-16
26°-17
25°-17
  • Avoirs en devises
    25055,9

  • (10 nov)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,37593 DT        1$ =3,15646 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 nov)   1166,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*