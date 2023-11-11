تمّ الترخيص للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز في بناء ومد واستغلال أنبوب الغاز الغرابات/القرضاب/تطاوين.



ويتعلّق الأمر بترخيص وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وفق الأمر عدد 719 لسنة 2023 مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 10 نوفمبر 2023.





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ويرخص لشركة الكهرباء والغاز، ولمدّة غير محددة، بناء ومد واستغلال أنبوب الغاز، الذّي يكتسي صبغة المصلحة العموميّة، وفق الأمر ذاته.



ويمرمسلك أنبوب الغاز بولايتي تطاوين ومدنين عبر عدد من المعتمديات والعمادات وتبلغ طاقة النقل القصوى للأنبوب ثمانين ألف متر مكعب عادي في الساعة.



وتخضع أشغال مد أنبوب الغاز واستغلاله للقواعد والمواصفات الفنية المتعلقة بسلامة الأشخاص وحماية البيئة كما

تم تبيينه بدراسة التوقي من الأخطار وبدراسة المؤثرات على المحيط وللقواعد المتعلقة باحترام الملك العمومي للطرقات وبإشغال، بموجب الأمر ذاته.