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مجال علاج الأورام يعيش على وقع ثورة حقيقية ونسبة الشفاء منها تصل الى حدود 98 بالمائة (جمعية أطباء الأورام بالقطاع الخاص)

Publié le Samedi 11 Novembre 2023 - 12:36 قراءة: 1 د, 14 ث
      
أكدت الكاتبة العامة لجمعية أطباء الأورام بالقطاع الخاص، شيراز بن عياد، اليوم السبت، "أن مجال علاج الأورام يعيش على وقع ثورة حقيقية على المستوى العالمي وأن نسبة الشفاء منها تصل الى حدود 98 بالمائة حتى لو بلغ المرض المرحلة الثالثة من تطوره".

وقالت الطبيبة المختصة في الأورام، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش المؤتمر الوطني السادس للجمعية الذي ينتظم بتونس من 10 الى 12 نوفمبر الجاري، "لقد تم تطوير العديد من الأدوية وطرق العلاج الذي حققت نجاحا مذهلا في مكافحة الأمراض السرطانية، لعل أبرزها الأدوية المعززة لمناعة الجسم التي من شأنها أن تضاعف قدرته في القضاء على الأورام، فضلا عن اعتماد أدوية تستهدف الخلايا السرطانية فقط ولا تؤذي بقية الخلايا السليمة في الجسم."

...

ولفتت الى أنه لا يمكن حصر التقنيات المبتكرة والأدوية الجديدة المستعملة حاليا في العالم لعلاج وتشخيص الأورام السرطانية حيث يتم الاعتماد في ذلك وبشكل واسع على الذكاء الاصطناعي.

وبينت الدكتورة أن تكلفة هذه الأدوية والتقنيات المبتكرة لعلاج الأورام باهضة جدا مما جعلها الى حد الآن حكرا على الدول الغنية ، مستدركة بأن تونس تسعى الى مجابهة التحديات المالية لمواكبة هذه التطورات خاصة وأن الدولة وسلط الاشراف تدعم ذلك بقوة.

وذكرت بأن الأورام تعد أول سبب للوفاة على المستوى العالمي مشيرة الى أن عدد الإصابات بها يتضاعف بشكل مفزع وقد أصبحت هذه الأمراض تطال شرائح عمرية صغيرة جدا تصل الى سن 20 سنة .

وأشارت الى ان عدد الإصابات بالأورام في الجمهورية التونسية تطور الى 20 ألف إصابة في السنة (سنة 2020)، بينما سنة 2010 لم يتجاوز عدد الإصابات 12 ألف إصابة سنويا.



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