وزيرة الشؤون الثقافية تستقبل يوسف بن داود التونسي الفائز بالجائزة الأولى لمسابقة تحدّي القراءة العربي لذوي الهمم

استقبلت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي يوم الجمعة 10 نوفمبر بمقر الوزارة التلميذ يوسف بن داود الذي توج مؤخرا بالجائزة الأولى لمسابقة تحدّي القراءة العربي لذوي الهمم، وهي فئة تدرج لأول مرّة في هذه المسابقة الدولية التي تنظمها الإمارات العربية المتحدة في دورتها السابعة.

ويوسف بن داود تلميذ مرسّم بالسنة الرابعة بالمدرسة الابتدائية سيدي منصور الدوالي بقفصة.



وأعربت الوزيرة بالمناسبة عن اعتزازها بتتويج يوسف بن داود بالمرتبة الأولى في هذه المسابقة الدولية التي تجمع كل الجنسيات والثقافات، مؤكّدة على أهمية الكتاب وتميز قيمته، ودوره في بناء العقول ونشأة الأجيال. كما أكدت على ضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي تعترض الأبناء من ذوي الهمم وتعزيز مهاراتهم الثقافية وتأمين حقوقهم، بما في ذلك حصولهم على نفس الفرص المتوفرة لدى بقية الأطفال.



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ووفق بلاغ صادر عن الوزارة تحوّل الطفل يوسف بن داود، مرفوقا بوالدته ومؤطرته التربوية وممثلة عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية قفصة، إلى مدينة الثقافة "الشاذلي القليبي" لزيارة مختلف أقطابها ومكوّناتها.



وكانت مسابقة فئة أصحاب الهمم، شهدت مشاركة 22506 تلميذا وتلميذة وقد فاز يوسف بن داود بالمركز الأول ونال جائزة قيمتها 200 ألف درهم، فيما حل التلميذ عبدالله عمار محمد من مصر في المركز الثاني وقيمة الجائزة 100 ألف درهم، وآل المركز الثالث إلى التلميذ زياد بن طارق العادي من سلطنة عمان، وفاز بجائزة قيمتها 50 ألف درهم.