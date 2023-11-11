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توزر: تسجيل زيادة في عدد الوافدين على النزل السياحية ب35,3 بالمائة وفي الليالي المقضاة ب28,7 بالمائة

Publié le Samedi 11 Novembre 2023 - 13:29 قراءة: 0 د, 45 ث
      
حققت مؤشرات القطاع السياحي في ولاية توزر، خلال الاشهر ال10 الماضية من العام الجاري، تحسنا شمل أغلب الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع، بحسب احصائيات صادرة عن المندوبية الجهوية للسياحة.

وحققت النزل السياحية في هذا الإطار زيادة في عدد السياح الوافدين بحوالي 35,3 بالمائة، حيث ارتفع عدد المقيمين الى 145420 سائحا من بداية السنة والى نهاية شهر أكتوبر الماضي، مقابل عدد سياح توافدوا على الجهة بلغ 107468 سائحا في الفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفع تبعا لذلك عدد الليالي المقضاة بنسبة قدرت ب28,7 بالمائة بتسجيل 210276 ليلة العام الحالي مقابل 163438 ليلة السنة الماضية.
واحتلت السياحة الداخلية المركز الأول من حيث عدد الوافدين على الوجهة السياحية بولاية توزر حيث بلغ مجموع التونسيين الذين خيروا قضاء عطلهم في الجهة 77755 سائحا فيما توزعت بقية جنسيات الوافدين على الجهة من السياح الأجانب بصفة خاصة بين الفرنسيين والاسبان والبرتغاليين والبولونيين، الذين احتلوا المراكز الأولى، الى جانب جنسيات أخرى تحل بالجهة بأعداد قليلة.


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