بنزرت: حجز 2200 كلغ من البطاطا بمخزن عشوائي والنيابة العمومية تاذن بالاحتفاظ بصاحبها

تولت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت، عقب حملة رقابية موجهة بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني والحرس البلدي بعوسجة وغار الملح ومصالح المعتمدية، من الحجز الفعلي لكمية 2200 كلغ من البطاطا بمستودع عشوائي غير مصرح به لدى مصالح وزارة التجارة بمنطقة عوسجة، تعمد صاحبه التفويت في كمية البطاطا بأسعار غير قانونية دون إحترام مسالك التوزيع القانونية .



وبين المصدر ذاته ان هذه الحملة تندرج في إطار اعمال اللجنة الجهوية لمراقبة الاسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية والاحتكار، للتصدي لمختلف اشكال المضاربة الرامية للتأثير على مستويات أسعار بعض المنتوجات الفلاحية الحساسة التي تشهد فجوة في إنتاجها خلال هذه الفترة، وقد تمت إعادة ضخ الكميات المحجوزة بسوق الجملة للخضر والغلال براس الجبل، واتمام إجراءات تأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة.





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واضاف انه تم بالتوازي مع ذلك، تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل مسك منتوجات بغرض المضاربة فيها على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020، وتم عقب مراجعة النيابة العمومية، الاذن بالاحتفاظ بالمعنى بالأمر.



يشار الى ان عملية الحجز هذه مرتبطة بالعملية التى تولت مصالح الرقابية المشتركة ببنزرت، القيام بها اول امس الخميس، وتم خلالها حجز 1218 كلغ من البطاطا على متن شاحنة باحد احياء معتمدية جرزونة، كان صاحبها يسعى إلى ترويجها خارج مسالك التوزيع القانونية، حيث اعترف صاحبها بعد التحري معه، بان مصدرها مخزن منطقة عوسجة.