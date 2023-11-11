بطولة فرنسا - نيس المتصدر يتعادل بلا أهداف مع مونبلييه

تعادل نيس بلا أهداف مع مضيفه مونبلييه يوم الجمعة ليحافظ على انطلاقته الخالية من الهزيمة هذا الموسم لكنه منح منافسيه فرصة إبعاده عن صدارة البطولة الفرنسية لكرة القدم.



ويتصدر نيس المسابقة برصيد 26 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني وثلاث نقاط عن موناكو ثالث الترتيب.

ويملك باريس سان جيرمان وموناكو فرصة التفوق على نيس في الترتيب عندما يخوضان مباراتيهما على الترتيب اليوم السبت.



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ويملك نيس أطول سلسلة مباريات بلا هزيمة لأي فريق في البطولات المحلية الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم ب12 مباراة (7 انتصارات و5 تعادلات).

وسيطر الحذر على أداء الفريقين في الشوط الأول قبل زيادة الإيقاع بعد الاستراحة حيث اقترب أصحاب الأرض من التسجيل عندما ارتطمت ضربة رأس من أكور آدامز بالقائم بعد مرور ساعة من البداية تقريبا.

وسيلعب نيس، الذي يخوض أطول سلسلة مباريات دون هزيمة منذ عام 1967، مع تولوز في 26 نوفمبر الحالي بينما يلعب مونبلييه، صاحب المركز 12 برصيد 12 نقطة، مع بريست في اليوم ذاته.