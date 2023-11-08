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مكافحة المضاربين والمحتكرين محور لقاء رئيس الدولة بوزيرة التجارة

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 21:45 قراءة: 0 د, 18 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاربعاء 8 بقصر قرطاج، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،كلثوم بن رجب قزاح.
وحسب بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية اصدرته ليل الاربعاء أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بـ" ضرورة مواصلة العمل من أجل مكافحة كل المضاربين والمحتكرين بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة"، مشيرا إلى أنه لن يتم التسامح مع هؤلاء لأن قوت الشعب خط لن تقبل الدولة بتجاوزه أبدًا.



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