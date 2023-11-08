بنزرت: حجز 1558 كلغ من السكر بمنزل بورقيبة من أجل الإخلال بتراتيب الدعم

أسفرت حملة رقابية ميدانية نفّذتها، اليوم الأربعاء، مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت بالتنسيق مع مصالح الشرطة البلدية بمنزل بورقيبة، عن حجز 1152 كلغ من السكر حجزا صوريا لدى تاجر جملة للمواد الغذائية، و406 كغ أخرى حجزا فعليا لدى أحد محلات بيع المرطبات، وفق المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وبيّن المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحملة تأتي في إطار التصدي لجميع انواع المضاربة والاحتكار في مادة السكر وخاصة على إثر تعديل أسعار السكر الموجه للاستعمال الحرفي والصناعي بتاريخ 01 نوفمبر 2023 مع المحافظة على أسعار نفس اسعار بيع السكر الموجه للاستعمال العائلي، حيث تبين إثر اعمال المراقبة المعمقة تعمد احد تجار الجملة التفويت في كميات من السكر المعلب الموجه للاستعمال العائلي الى أحد الحرفيين الناشطين في صنع المرطبات مع تعمده بيع هذه الكميات بدون فواتير وبأسعار مرتفعة.

ولاحظ المدير الجهوي للتجارة ببنزرت انه بالنظر لخطورة هذه الممارسات تم العمل على استيفاء الإجراءات القانونية ضد تاجر الجملة للمواد الغذائية وتحرير محضر بحث ضدّه من اجل الاخلال بتراتيب الدعم على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 مع استصفاء قيمة المحجوز بالخزينة العامة للدولة، علاوة على إتخاذ عقوبة إدارية إضافية تتعلق بمنعه من التزود بمادة السكر مستقبلا، بالتوازي مع إستيفاء نفس الإجراءات القانونية ضد صاحب محل صنع المرطبات، و إعادة ضخ الكميات المحجوزة من السكر بالسوق وإستصفاء قيمتها بالخزينة العامة للدولة.

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