تنس: ترقية بطولات دالاس والدوحة وميونيخ الى دورات من فئة 500 نقطة

أكد اتحاد لاعبي التنس المحترفين اليوم الأربعاء أنه سيتم ترقية بطولات الرجال في دالاس والدوحة وميونيخ من 250 نقطة لتصبح بطولات تمنح 500 نقطة كجزء من الاصلاحات لتعزيز جدول بطولات 2025.

وستشهد الترقيات، التي تعد جزءا من استراتيجية رؤية واحدة الخاصة باتحاد لاعبي التنس المحترفين، تحسينات على مستوى المنشأت ومبلغ إجمالي قدره 51.7 مليون دولار كتعويضات إضافية للاعبين على مدى خمس سنوات.

وفي إطار إعادة هيكلة جدول البطولات، سيتم الغاء بطولات 250 نقطة في أتلانتا وليون ونيوبورت اعتبارا من 2025.

وقال أندريا جاودنزي رئيس اتحاد لاعبي التنس المحترفين اليوم الأربعاء "هدف استراتيجية الرؤية الواحدة هو رفع مستوى رياضة التنس وفتح استثمارات جديدة في الرياضة.



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"يسعدنا أن يتم ترقية بطولاتنا في دالاس والدوحة وميونيخ إلى مستوى 500 نقطة مما يوفر معايير محسنة للاعبين والأهم من ذلك منتجا أفضل لجماهيرنا".

وستنتقل بطولة دالاس التي تقام حاليا في فيفري إلى ملعب جديد لم يتم تسميته بعد، بينما ستخضع منشأت بطولة ميونيخ لعملية تجديد شاملة.

وستقدم كل بطولة من البطولات الثلاث نحو 2.8 مليون دولار كجوائز مالية اعتبارا من 2025.

وستعني ترقية تلك البطولات أنه اعتبارا من 2025، سيكون هناك 16 بطولة من فئة 500 نقطة على مدار العام بدلا من 13 بطولة حاليا.

وسيتم أيضا تمديد مدة اقامة سبع من بطولات الأساتذة التسع التي تمنح 1000 نقطة إلى 12 يوما اعتبارا من عام 2025.