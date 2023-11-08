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الجمعية التونسية لعلوم الفلك تقترح ادراج مادة علم الفلك في المناهج التربوية منذ المرحلة الابتدائية في تونس

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 18:23 قراءة: 1 د, 11 ث
      
اقترح نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، هشام بن يحي، اليوم الاربعاء، أن يقع ادراج مادة علم الفلك في المناهج التربوية في تونس وتدريسها كمادة تعليمية منذ المرحلة الابتدائية وصولا الى جميع المراحل التعليمية.

وقال بن يحي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن الجمعية التونسية لعلوم الفلك شاركت في الاستشارة الوطنية حول اصلاح نظام التعليم المتواصلة من 15 سبتمبر الى 15 ديسمبر 2023 وقدمت جملة من المقترحات الداعية أساسا الى ادراج مادة علم الفلك في المناهج التربوية، معبّرا عن الأمل في ان يتم اعتماد هذه المقترحات.

...

وأضاف إن تونس تشكو هجرة الكفاءات العلمية في مجال علم الفلك بسبب غياب مناخ وقاعدة مرجعية ملائمة من ذلك غياب مخبر مرجعي لعلوم الفلك بمؤسسات التعليم العالي وغياب وكالة فضاء تونسية.

وبيّن أن علوم الفلك هي علوم ثرية جدا وتزخر بتفرعات عديدة، فضلا عن تعدد المشاريع الفضائية وتواصلها على مدى سنين طوال لا سيما في اطار التعاون الدولي في المجال.

وتنظم الجمعية التونسية لعلوم الفلك من 9 الى 11 نوفمبر 2023 بتونس النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لتدريس علم الفلك في الفضاء الفرنكفوني بمشاركة 15 دولة فرنكفونية، وذلك بالتعاون مع المعهد الفرنسي بتونس، وفق ذات المصدر.

ويهدف تنظيم المؤتمر الى تبادل الخبرات في مجال تدريس علم الفلك وعرض تجارب عدة دول مشاركة، من بينها تجربة الجزائر في تدريس علم الفلك ضمن نظامها التربوي، فضلا عن التطرق الى الاستخدامات التكنولوجية في علم الفلك وتنظيم دورات تكوينية للمؤتمرين في شكل ورشات وعرض تجربة الجمعية التونسية لعلوم الفلك في نشر الثقافة العلمية.


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