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الرابطة الاولى: الترجي الرياضي يتجاوز عقبة النادي البنزرتي بثنائية نظيفة و يعود الى الصدارة

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 16:45 قراءة: 1 د, 1 ث
      
فاز الترجي الرياضي مساء اليوم الاربعاء على النادي البنزرتي بنتيجة 2-صفر في المباراة المؤجلة لحساب الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي احتضنها ملعب 15 اكتوبر ببنزرت.
وافتتح الترجي الرياضي الذي بسط سيطرة ميدانية كاملة على اغلب ردهات اللقاء في دق (13) بعد هدف لاعب النادي البنزرتي اشرف الفرشيشي ضد مرماه اثر ركنية على الجهة اليسرة نفذها اللاعب حسام تقا واضاف البرازيلي يان ساسي الهدف الثاني بعد عملية هجومية منسقة من الجهة اليمنى وتمهيد بين كابا سو ومحمد بن علي انتهى بتوزيعة وضعها ساسي في الشباك (43).
وعاد الترجي الرياضي (لعب 6 مباريات) بفضل هذا الانتصار الى صدارة المجموعة الثانية ب16 نقطة مناصفة مع الاتحاد المنستيري (لعب 7 مباريات) فيما تجمد رصيد النادي البنزرتي بالمركز الخامس ب6 نقاط (لعب 8 مباريات).

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الترتيب
نقاط لعب فوز تعادل هزيمة له عليه
1- الترجي التونسي 16 6 5 1 0 10 3
--الاتحاد المنستيري 16 7 5 1 1 12 7
3-النادي الصفاقسي 13 8 4 1 3 9 3
4- نجم المتلوي 9 7 2 3 2 8 8
5- اتحاد تطاوين 6 7 1 3 3 4 8
-النادي البنزرتي 6 8 1 3 4 2 8
7- مستقبل المرسى 2 7 0 2 5 2 10



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