وزير الشباب والرياضة يطّلع على أبرز مشاغل نادي أولمبيك سيدي بوزيد

مثّل الإطلاع على أبرز مشاغل وإشكاليات نادي أولمبيك سيدي بوزيد، سواء المادية منها اوعلى مستوى البنية التحتية الرياضية وبرنامج عمله للفترة المقبلة، أبرز ما تناولته جلسة العمل التي جمعت وزير الشباب والرياضة كـمال دّقيش اليوم الاربعاء بأعضاء عن الهيئة المديرة للنادي برئاسة رياض اليوسفي بمقر وزارة الشباب و الرياضة.



وتطرقت الجلسة الى وضعية الملعب الرئيسي 17 ديسمبر ( العشب الطبيعي ) حيث تم الاتفاق على القيام بزيارة ميدانية من قبل لجنة فنية مختصة من وزارة الشباب والرياضة لمعاينة وضعية العشب الطبيعي المفتقر للصيانة وتحديد ما يجب القيام به في الغرض.

كم وقع تدارس وضعية ملعب نجم الدين النصيبي، الذي يشهد فرط إستغلال وإشكالية في الأرضية وحجرات الملابس, بالاضافة الى مشروع مركز الطب الرياضي المنتهية أشغال إنجازه ولم يتم إستغلاله لغياب مولد كهربائي.



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ونظرت جلسة العمل في العوائق التي تحول دون إستغلال المسبح البلدي بالجهة ودراسة مشروع اقامة دورات تكوينية لإستقصاء ودعم المواهب الرياضية الشابة بالتعاون مع مندوبية الشباب والرياضة بسيدي بوزيد.

