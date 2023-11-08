سيدي بوزيد: حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في عدد من المطاعم المدرسية بمعتمدية السبالة

حجز فريق من الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد بالاشتراك مع إدارة الطب المدرسي وإدارة الصحة البيئية، اليوم الاربعاء، موادا غذائية غير صالحة للاستهلاك إثر معاينتها عددا من المطاعم المدرسية بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، حسب رئيس الادراة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد يوسف حمدوني.

وأوضح حمدوني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ المحجوزات تتمثّل في 158كغ من الفاصوليا، و109 كغ من الحمص، و 9 كغ عدس، و5 كغ شربة، وذلك بعد معاينة حشرة السوس وآثار القوارض عليها وعدم احترام الممارسات الصحية الجيدة في الخزن والحفظ.





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