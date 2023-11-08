النظر في إمكانية تنظيم تونس والامارات لندوة ثنائية حول ريادة الأعمال النسائية في البلدين

مثّل لقاء وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، اليوم الإربعاء بمدينة جدّة، بوزيرة الدولة الإماراتية ميثاء سالم الشامسي، مناسبة للنظر في إمكانية التنظيم المشترك لندوة ثنائية حول ريادة الأعمال النسائية في البلدين بهدف فتح آفاق تسويق منتوجات باعثات المشاريع التونسيات.



وبحث الطرفان، وفق بلاغ للوزارة، فرص تعزيز التعاون بين تونس ودولة الإمارات في المجالات المتّصلة بالتمكين الاقتصادي للمرأة والنهوض بريادة الأعمال النسائيّة ودعم فرص الشراكة وتبادل الخبرات والتجارب والتشبيك بين باعثات المشاريع في البلدين.





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كما تطرق هذا اللقاء المنعقد على هامش المؤتمر الدولي "المرأة في الإسلام المكانة والتمكين"، الذي تُنظمه وزارة الخارجيّة السعوديّة والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من 6 إلى 8 نوفمبر 2023، الى الاستعداد لمشاركة تونس في مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية "كوب 28" الذي ستحتضن إمارة دبي فعاليّاته من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.



وأبرزت آمال بلحاج موسى بالمناسبة دور تونس الريادي في مجال حقوق المرأة والأهمية المحوريّة التي توليها للأسرة باعتبارها الخليّة الأساسيّة الضامنة لنماء المجتمع، مستعرضة أبرز استراتيجيات وبرامج الوزارة للتمكين الاقتصادي للمرأة والأسر ذات الوضعيّات الخاصة والجهود الرعائيّة لفائدة الأطفال وكبار السنّ فاقدي السند.

