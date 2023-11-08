مرصد كوبرنيكوس الأوروبي يؤكد أن شهر أكتوبر 2023 كان الأكثر حرارة على الإطلاق

أعلن مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي، الأربعاء، أن شهر أكتوبر 2023، كان الأشد حرارة على الإطلاق، الذي سجل في العالم وخامس مستوى قياسي شهري على التوالي منذ جوان 2023



وقال المرصد، أنّه بمعدل 15،38 درجة على سطح الكرة الأرضية تجاوز شهر أكتوبر 2023 المستوى القياسي السابق المسجل في أكتوبر 2019.





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كما تجاوز شهر أكتوبر 2023، ب1،7 درجة معدل ​​شهر أكتوبر ما قبل الثورة الصناعية (1850-1900)، وفق كوبرنيكوس. ومنذ جانفي 2023، كان معدل ​​درجة الحرارة هو الأشد حرارة على الإطلاق على مدى الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023.



وأعلنت الرئيسة المساعدة لقسم التغيّرات المناخيّة بمرصد "كوبرنيكوس" "بإمكاننا القول، بشكل شبه مؤكد، أنّ سنة 2023 ستكون الأشد حرارة عبر التاريخ وأن الإحساس بضرورة إتخاذ تدابير مناخية طموحة مستعجلة، مع اقتراب انعقاد قمّة المناخ كوب 28، أقوى من أي وقت مضى".



وأضافت أن هذه المستويات القياسية الجديدة، التي نتج عنها سلسلة من الأحداث المناخية المتطرفة (جفاف وحرائق وفياضانات وغيرها) ستكون حاضرة في المناقشات خلال مؤتمر الأطراف (كوب28)، الذي سينعقد من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في دبي بالامارات العربية المتحدة.



وينتظر أن يجمع هذا المؤتمر الدولي، الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيّرات المناخية وكذلك الجهات الفاعلة في مجال المناخ.

ويهدف المؤتمر، إلى تقييم التقدم المحرز منذ اعتماد اتفاق باريس وملاءمة الجهود المتعلقة بالعمل المناخي، بما في ذلك الإجراءات، التي يجب اتخاذها لسد فجوات التقدم.



م/شيراز

