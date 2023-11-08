سوسة: المدير الجهوي للصحة يؤكد عدم وجود حشرة "بق الفراش" بالجهة

نفى المدير الجهوي للصحة بسوسة محمد رويس، وجود حشرة "بق الفراش"، بولاية سوسة، خلافا لما راج من أخبار في بعض وسائل الإعلام حول وجود هذه الحشرة بمبيت جامعي بالجهة.



وبين رويس في تصريح لصحفي "وات"، اليوم الأربعاء، انه تاكد لدى مصالح الإدارة الفرعية للصحة البيئية بالإدارة الجهوية للصحة، وعلى اثر المعاينة المجراة صباح اليوم الإربعاء للمبيت، طبقا لبرنامج تفقد يشمل جميع المبيتات العمومية والخاصة، عدم وجود "حشرة البق".

وذكر ان الإدارة لديها ما يفيد التعاقد مع شركة مختصة في مقاومة الحشرات والقوارض، تقوم بصفة دورية بتفقد غرف المبيتات الجامعية ، مؤكدا أن الوضع الصحي بالجهة في مجال مقاومة الحشرات "طبيعي ولا يبعث على القلق".

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