صفاقس: توقف سفرات "اللود" من وإلى جزيرة قرقنة عن النشاط بسبب سوء الأحوال الجوية وعودة مرتقبة في قادم الساعات (مصدر مسؤول من الشركة)

أوقفت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة من ولاية صفاقس، اليوم الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية وهبوب الرياح، سفراتها بين قرقنة وصفاقس، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الشركة رياض البرقاوي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وشمل قرار إيقاف النشاط السفرات المبرمجة للساعات الرابعة والسادسة والثامنة صباحا من صفاقس باتجاه قرقنة، والسادسة والثامنة والتاسعة والنصف من محطة سيدي يوسف بقرقنة في اتجاه صفاقس.

وأفاد البرقاوي أن إطارات وطواقم الشركة وسفنها، مستعدة تمام الاستعداد لاستئناف الرحلات في أقرب وقت ممكن، وتأمين أولى السفرات في الاتجاهين مع تحسن الأوضاع الجوية، مرجحا أن يكون استئناف الرحلات قريبا قبل انقضاء الحصة الصباحية مع بروز مؤشرات لتحسن الوضع الجوي.

وتتكرّر وضعيات تعطل السفرات بين قرقنة وصفاقس في فصل الشتاء بسبب التقلبات الجوية وتتجدد معها معاناة المسافرين، حيث تتشكل في كل مرة طوابير السيارات والمسافرين في المحطتين البحريتين من الجهتين، بما يرافق ذلك من تعطل لمصالحهم وقضاء شؤونهم المختلفة.

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