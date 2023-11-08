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بطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة: تأجيل مباريات الجولة الافتتاحية الى يوم 15 نوفمبر

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 13:20 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة عن تأجيل مباريات الجولة الأولى لبطولة القسم الوطني /أ/ الى يوم الاربعاء 15 نوفمبر الجاري.

وتم اتخاذ هذا القرار بسبب عدم شغور بعض القاعات الرياضية لوضعها على ذمة الهيئة الفرعية للانتخابات بمناسبة انتخابات المجالس المحلية.
وكان من المقرر أن ينطلق الموسم الرياضي الجديد 2023-2024 لبطولة القسم الوطني /أ/ يوم السبت 11 نوفمبر.
...

وفي ما يلي تذكير ببرنامج مباريات الجولة الافتتاحية:
المجموعة الأولى :
مستقبل المرسى - بومهل البساتين
الاولمبي القليبي - نادي حمام الأنف
مولودية بوسالم - الترجي الرياضي

المجموعة الثانية
النجم الساحلي - فتح حمام الاغزاز
النادي الصفاقسي - سعيدية سيدي بوسعيد
اتصالات صفاقس - اتحاد النقل الصفاقسي


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