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تحضيرا لاولمبياد باريس 2024 - اللجنة الوطنية الاولمبية تنظم يوما تكوينيا علميا حول المكملات الغذائية لرياضيي المستوى العالي

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 13:29 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تواصل اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية برئاسة محرز بوصيان عملها من اجل توفير افضل اسباب الاعداد الجيد لرياضيي النخبة التونسيين للمشاركة في ابرز الاستحقاقات الرياضية المقبلة ومنها دورة الالعاب الاولمبية بباريس 2024 من مختلف الجوانب.

وفي هذا السياق اطلقت اللجنة العلمية للجنة الأولمبية الوطنية برنامجا للغرض بوضع خبراء في الإعداد البدني والذهني على ذمة الرياضيين المعنيين بالألعاب الأولمبية باريس 2024

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وانتظم في هذا الاطار يوم تكويني علمي بمقر اللجنة حول المكملات الغذائية لرياضيي المستوى العالي بمقر اللجنة لفائدة الإطارات الفنية لجامعات التايكوندو ورفع الأثقال والمصارعة والملاكمة في إطار مشروع " التدريب العالي" الذي
أطلقته اللجنة العلمية للجنة الأولمبية بانتداب ووضع خبراء في الإعداد البدني والذهني على ذمة الرياضيين المعنيين بالألعاب الأولمبية باريس

وسجلت الدروس التكوينية حضور نهلة بوذينة رئيسة لجنة المتابعة العلمية باللجنة الوطنية الاولمبية التونسية واعضاء من المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الاولمبية وحبيبة الغريبي البطلة الأولمبية التونسية التي انضمت مؤخرا الى فريق اللجنة الوطنية الأولمبية الى جانب عدة خبراء في مجال الطب والتغذية ومسيرين واطارات فنية من عدد من الجامعات الرياضية


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