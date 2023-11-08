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إقالة البرتغالي نونو سانتو من تدريب اتحاد جدة السعودي

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 09:53 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء، عن إقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الفترة الماضية
وقال النادي في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "نعلن عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الأول".
وأوضح اتحاد جدة أن مساعد المدرب حسن خليفة سيتولى مسؤولية تدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة إلى حين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد وإعادة تشكيل الجهاز الفني بما يلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره حسب البيان.
وتأتي إقالة صاحب الـ 49 عاما بعد خسارة الفريق أمام القوة الجوية في مجموعات كأس أبطال آسيا 2-0. كما تعثر الاتحاد قبلها أمام الشباب في البطولة السعودية بهدف دون مقابل.
...

وتوج سانتو الذي أشرف على الاتحاد في جويلية 2022 بلقب البطولة السعودية الموسم الماضي إضافة إلى السوبر المحلي فيما يحتل الفريق المركز السادس في الموسم الحالي.


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