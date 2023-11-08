بنزرت: حجز شاحنة محملة بـ1.5 طن من الخضر وإعادة ضخها في المسالك القانونية وإقرار غلق محل تجاري

تمكنت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت، بمعية مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، من حجز شاحنة محملة بحوالي 1.5 طن من الخضر، وذلك خلال حملة رقابية على الطرقات، بحسب ما افاد به مصدر محلي مسؤول "وات".



وبين المصدر ذاته، انه تم اثر استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها في الغرض، إعادة ضخ كامل المحجوز في المسالك القانونية، وتحديدا سوق الجملة للخضر والغلال بجرزونة، مع تامين ثمنها في الخزينة العامة للدولة وتحرير عدد من المخالفات في الغرض لصاحبها .





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وفي ذات السياق، افاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي انه تم ايضا تنفيذ قرار غلق في احد محلات تجارة المواد الغذائية بمنطقة الخيتمين من معتمدية العالية، وذلك بالتنسيق مع فرقة الحرس البلدي بمنزل جميل ومركز الحرس الوطني بالعالية.