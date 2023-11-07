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الاهلي المصري يعلن اصابة علي معلول بشد في العضلة الخلفية

Publié le Mardi 07 Novembre 2023 - 21:44 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعلن نادي الاهلي المصري اليوم الثلاثاء ان الكشوفات الطبية التي اجراها مدافعه الدولي التونسي علي معلول اظهرت اصابته بشد في العضلة الخلفية ليتغيب بالتالي عن المباراة امام سيراميكا المقررة غدا الاربعاء على ملعب المقاولون العرب في اطار لقاء مؤجل للبطولة المصرية لكرة القدم.
واضاف الأهلي ان علي معلول ادى جلسة علاج طبيعي في قاعة تقوية العضلات ضمن البرنامج العلاجي الذي ‏يخضع له لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.‏
ويحتل الاهلي المركز السابع في البطولة المصرية برصيد 9 نقاط من 3 مقابلات ويملك 3 مباريات مؤجلة.


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