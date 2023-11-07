ارتفاع عدد الشيكات غير المستخلصة لتبلغ 291 ألف شيك مع موفى سبتمبر 2023 - البنك المركزي

ارتفعت نسبة الشيكات غير المستخلصة بشكل طفيف، خلال الثلاثي الثالث لسنة 2023، بنحو 56ر1 بالمائة، ليتم رفض نحو 291 ألف شيك بقيمة 23ر2504 مليون دينار، من اجمالي 70ر18 مليون شيك متداول، وفق ما أكده البنك المركزي التونسي، في نشرية أصدرها مؤخرا حول "مؤشرات الدفوعات".



وأشار البنك المركزي التونسي الى تقلص عدد الشيكات المتداولة، مع موفى سبتمبر 2023، بنسبة 7ر0 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.





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وتطور عدد عمليات التحويل البنكي بنسبة 4ر3 بالمائة لتبلغ 84ر24 مليون عملية تحويل بقيمة 80ر37231 مليون دينار علما ان 11ر0 بالمائة من هذه المعاملات، من حيث القيمة والعدد، قد رفضت.



وتراجع السحب البنكي بنحو 1ر21 بالمائة، مع موفى سبتمبر 2023، ليناهز 97ر3 مليون عملية بقيمة جملية تقارب 07ر16450 مليون دينار (رفض 24ر36 بالمائة من عدد عمليات السحب و15ر6 بالمائة من قيمتها).



وزاد عدد عمليات الدفع الالكتروني، مع موفى سبتمبر 2023، بنسبة 7ر42 بالمائة لتصل الى 4ر13 مليون عملية كما ارتفعت قيمتها بنحو 4ر43 بالمائة لتناهز مبلغ 888 مليون دينار.