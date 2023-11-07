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نقابة الصحفيين ترفض جرائم الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، وتدعو العالم إلى حمايتهم

Publié le Mardi 07 Novembre 2023 - 17:08 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رفضها المطلق لجرائم الإبادة بحق الصحفيين الفلسطينيين، بعد استشهاد 31 صحفيا خلال العدوان الصهيوني على غزة المتواصل الى غاية اليوم
وأدانت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، استهداف بيوت وعائلات الصحفيين ، معلنة مساندتها المطلقة في مطالبة نقابة الصحفيين الفلسطينيين بوضع العالم عند مسؤولياته في توفير الحماية للصحفيين.
وتنظم نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم ''مسيرة التوابيت'' ، من أمام قصر رام الله الثقافي باتجاه مقر الأمم المتحدة في رام الله

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