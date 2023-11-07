ريتشارليسون مهاجم توتنهام سيخضع لجراحة في الحوض

قال ريتشارليسون المهاجم البرازيلي لنادي توتنهام هوتسبير الانقليزي لكرة القدم إنه سيخضع لجراحة في الحوض.

وظل ريتشارليسون على مقاعد البدلاء خلال هزيمة توتنهام 4-1 على أرضه أمام تشيلسي وتحدث المهاجم الذي عانى لاستعادة مستواه وتسجيل الأهداف هذا الموسم بعد المباراة حول مشاكله الطبية.

وقال ريتشارليسون "الأشهر القليلة الماضية لم تكن سهلة بالنسبة لي، كنت أعاني من مشاكل صحية. لقد تحدثت بالفعل مع الأطباء وسأخضع قريبا لجراحة في منطقة الحوض. كنت أعاني وأقاتل من أجل المنتخب الوطني والنادي لمدة ثمانية شهور ولم أهتم بنفسي".

وقال اللاعب البالغ عمره 26 عاما أيضا إنه يتفهم قرار مدرب البرازيل فرناندو دينيز بعدم اختياره ضمن التشكيلة التي ستواجه الأرجنتين وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026 بسبب مستواه السيء.



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