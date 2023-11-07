رابطة ابطال اوروبا: طعن أحد مشجعي باريس سان جيرمان خلال اشتباكات ليلية في ميلانو

قالت الشرطة الإيطالية اليوم الثلاثاء إن أحد مشجعي باريس سان جيرمان تعرض لإصابات خطيرة بعد طعنه خلال اشتباكات بين الجماهير في ميلانو قبل مباراة ميلان وباريس سان جيرمان في رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم في وقت لاحق اليوم.

وأضافت الشرطة إن الضحية تعرض للطعن في ساقه مرتين ونُقل إلى مستشفى بوليكلينيكو في ميلانو لتلقي العلاج.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن الضحية فرنسي الجنسية ويبلغ عمره 34 عاما.

وأصيب المشجع الفرنسي عندما اشتبك نحو 50 مشجعا لميلان مع جماهير باريس سان جيرمان الزائرة بعد وقت قصير من منتصف الليل.



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كما أصيب اثنان من ضباط الشرطة بعد هجوم الشرطة على المشجعين الفرنسيين بالهراوات في محاولة لاستعادة النظام.

وأدان ميلان، الذي سيستضيف باريس سان جيرمان على ملعب سان سيرو اليوم، العنف.

وقال النادي في تعليق عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقة باسم تويتر نشره باللغات الإيطالية والإنقليزية والفرنسية "كرة القدم بالنسبة لنا هي الشغف وليست الكراهية و الرياضة من المفترض أن توحد ولا تفرق".

وطُعن أحد مشجعي نيوكاسل يونايتد الإنقليزي في ميلانو في سبتمبر الماضي قبل مباراة فريقه في رابطة أبطال أوروبا مع ميلان.

