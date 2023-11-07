قبلي: تنظيم يوم اعلامي بفضاء معهد المناطق القاحلة حول الانتهاكات على الملك العمومي للمياه

نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتنسيق مع المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، بفضاء معهد المناطق القاحلة بجنعورة، يوما اعلاميا حول الانتهاكات على الملك العمومي للمياه موجه لنشطاء المجتمع المدني والاعلاميين بالجهة



واوضح رئيس دائرة المناطق السقوية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد مبروك لصحفي "وات" ان هذا اليوم الاعلامي، يرمي الى تشريك المجتمع المدني والاعلاميين في عملية التحسيس بخطورة الانتهاكات على الملك العمومي للمياه والاشكاليات المتسببة في نقص المياه بالجهة، واشار الى اهمية تعاضد الجهود من اجل ايصال المعلومة للفلاحين والمواطنين حول الطرق السليمة للتصرف في الثروة المائية والحلول التشاركية التي يمكن اعتمادها لضمان ديمومة هذه الموارد





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واكد المصدر ذاته، ان الدافع نحو تكثيف العمل التحسيسي الاعلامي وعمل المجتمع المدني حول الوضع المائي بهذه الربوع، يرمي للمحافظة على منظومة الانتاج الفلاحي المرتبطة اساسا بالمياه، مشيرا الى التضرر "الكبير" للمائدة المائية، وفق تقديره، حيث يناهز الاستغلال الحالي لهذه المائدة 270 في المائة، وهو ما يتطلب التوصل لحلول مقنعة وايجابية تراعي مصلحة الفلاحين وتحد من الاعتداءات الجسيمة على الملك العمومي للمياه الذي يعاني ايضا من الشح بسبب تناقص التساقطات وتتالي سنوات الجفاف



واضاف مبروك ان الوضع الحالي لاستغلال الموارد المائية، يهدد الجهة بالفقر المائين الذي قد يؤثر سلبا في السنوات القليلة القادمة على كافة القطاعات وخاصة منها القطاع الفلاحي، الامر الذي يحتم التوجه نحو الحلول العملية التي تعتمد التوجه التشاركي وليس الزجري من اجل ضمان ديمومة المياه للاجيال القادمة وضمان استمرارية القطاع الفلاحي الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد بهذه الربوع، وفق تعبيره.