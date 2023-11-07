تسجيل بعض الاضطرابات في التزود بالغاز الطبيعي بمنطقة الزهراء بسبب أشغال صيانة على شبكة نقل الغاز

أفادت بلدية الزهراء في بلاغ لها، انه سيتم تسجيل بعض الاضطرابات في التزود بالغاز الطبيعي بالمنطقة ابتداء من اليوم الثلاثاء والى غاية يوم الجمعة 10 نوفمبر .



وأرجعت البلدية حصول هذا الاضطراب في التزود، إلى أشغال الصيانة لشبكة نقل الغاز التي ستقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، على مستوى محطة الارتخاء بمدينة حمام الأنف.

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