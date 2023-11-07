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تسجيل بعض الاضطرابات في التزود بالغاز الطبيعي بمنطقة الزهراء بسبب أشغال صيانة على شبكة نقل الغاز

Publié le Mardi 07 Novembre 2023 - 12:20 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أفادت بلدية الزهراء في بلاغ لها، انه سيتم تسجيل بعض الاضطرابات في التزود بالغاز الطبيعي بالمنطقة ابتداء من اليوم الثلاثاء والى غاية يوم الجمعة 10 نوفمبر .

وأرجعت البلدية حصول هذا الاضطراب في التزود، إلى أشغال الصيانة لشبكة نقل الغاز التي ستقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، على مستوى محطة الارتخاء بمدينة حمام الأنف.


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