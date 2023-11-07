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شركة النقل بتونس تحدث تغـييرا جزئيا لمسلك خط الحافلة رقم 87

Publié le Mardi 07 Novembre 2023 - 11:10 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أفادت شركة النّقل بتونس، مستعملي خط الحافلة رقم 87، الرابط بين فوشانة ومحطة الترابط "سليمان كاهية"، أنّه نظرا للأشغال الجارية على مستوى مفترق بن دحّة، سيتم إدخال تغيير جزئي على مسلك هذا الخط بداية من 8 إلى 30 نوفمبر 2023.

وبينت الشركة في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، أن التغيير الجزئي سيكون ذهابا عبر المسلك العادي إلى شارع النخيل/شارع الحرايرية/ الطريق الشعاعية X/مفترق مركز الفحص الفني إلى حدود مفترق 14 جانفي سيدي حسين ثم المسلك العادي في اتجاه فوشانة.

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وإيابا عبر المسلك العادي/مفترق 14 جانفي سيدي حسين إلى حدود مفترق عمارات الحرايرية مرورا بمفترق مركز الفحص الفني/ الطريق الشعاعية X/ مفترق حي الزهور 4/ شارع الحرايرية/ شارع النخيل ثم المسلك العادي في اتجاه محطة الترابط "سليمان كاهية".


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