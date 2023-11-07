مدنين: توقف دروس المدرسة الابتدائية حي الزيتوني بسبب انقطاع الماء الصالح للشراب منذ انطلاق العودة المدرسية

توقفت دروس كامل الحصة الصباحية بمدرسة حي الزيتوني طريق بني خداش بمدينة مدنين، احتجاجا من الاطار التربوي على تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب منذ انطلاق العودة المدرسية على هذه المؤسسة، رغم ما بذلوه من جهود في التواصل مع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، ومع مندوبية التربية، الا ان الوضعية ظلت على حالها وتفاقمت اكثر ما جلعها "كارثية" خاصة على مستوى الوحدات الصحية التي تنبعث منها الروائح الكريحة، والتى اصبحت تهدد صحة وسلامة التلاميذ، وفق تاكيد عدد من المربين المحتجين لصحفية "وات".



وطالب المحتجون بضرورة ارجاع الماء، كحل سريع، مهددين بمواصلة التحرك او الدخول في اضراب مفتوح، لاعتبار ان الوضع لم يعد يحتمل اكثر خاصة وان هذه المدرسة تضم عددا كبيرا من التلاميذ، يبلغ نحو 800 تلميذ.





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ومثل انقطاع الماء الصالح للشراب على احياء بطريق بني خداش، اين تتواجد المدرسة، اشكالا ارهق المتساكنين الذين احتجوا يوم امس الاثنين، واضرموا النار في العجلات المطاطية واغلقوا الطريق، مطالبين بالاسراع في ارجاع الماء الى منازلهم او اتخاذ كل اشكال التصعيد.