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تعطل حركة القطارات صباح الثلاثاء على خط الضاحية الغربية لتونس العاصمة

Publié le Mardi 07 Novembre 2023 - 09:19 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن تعطل حركة القطارات صباح، الثلاثاء، على خط الضاحية الغربية لتونس العاصمة الرابط بين تونس وبوقطفة.

وأوضحت الشركة في بلاغ أصدرته أن هذا التعطل طرأ بسبب عطب كهربائي. واشارت إلى أن مصالحها الفنية بصدد متابعة عملية الاصلاح التي تقوم بها الشركات المعنية لاستئناف الحركة في أقرب الآجال.


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