تأسيس مجموعة جربة لدعم حركة مقاطعة إسرائيل ببادرة من فرع منظمة الدفاع عن المستهلك بجربة

بدعوة من منظمة الدفاع عن المستهلك بجربة من ولاية مدنين، انعقد مساء أمس الأحد اجتماع تأسيسي لمجموعة جربة لدعم حركة مقاطعة إسرائيل والتي ستعمل من أجل دعم اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (أوسع ائتلاف مجتمع مدني فلسطيني يقود حركة مقاطعة إسرائيل عالميا).



وستعمل هذه المجموعة بجربة على اعداد خطة تنفيذية محلية للمقاطعة وستبقى منفتحة لانضمام نشطاء ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والجمعيات والمنظمات والشخصيات العامة المناصرة للقضية الفلسطينية، وفق عضو مكتب منظمة الدفاع عن المستهلك بجربة اسماعيل الكنيالي.





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واعتبر المصدر ذاته أن تأسيس مجموعة لدعم مقاطعة إسرائيل يمثّل شكلا من أشكال التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته في ظل العدوان الاسرائيلي الغاشم وجرائمه ضد الفلسطينيين وخاصة في غزة الصامدة، وهو ابسط ما يمكن ان تساهم به الشعوب دعما لحق الفلسطينيين في تحرير اراضيهم.

وكان فرع منظمة الدفاع عن المستهلك بجربة قد بادر منذ اشتداد العدوان الغاشم على فلسطين، ردا على عملية طوفان الاقصى، بدعوة المستهلكين الى مقاطعة العلامات التجارية الراجعة بالنظر الى الدول الداعمة للكيان الاسرائيلي واقتناء المنتجات والخدمات التونسية المحلية التي تروجها شركات تونسية او متأتية عن دول صديقة داعمة لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة واسترجاع ارضه المغتصبة.

كما دعا في هذا الاطار المكتب الوطني للمنظمة الى التحرك العاجل لتنظيم حملة مقاطعة اقتصادية وطنية للسلع والبضائع الموردة من البلدان الداعمة للاحتلال الصهيوني والى الانخراط في المجهود الوطني لمساعدة الفلسطينيين بجميع الوسائل الممكنة.