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التونسي منعم عون يقود اهلي بنغازي الليبي لكرة السلة لاول مرة في تاريخه الى نهائيات "رابطة ابطال افريقيا ( البال"

Publié le Lundi 06 Novembre 2023 - 09:13 قراءة: 0 د, 42 ث
      
قاد المدرب التونسي منعم عون نادي الاهلي بنغازي الليبي لكرة السلة الى نهائيات رابطة ابطال افريقيا لكرة السلة (بال) لاول مرة في تاريخ النادي ليكون بذلك قد ضمن حضوره في النهائيات ضمن افضل 12 فريقا على مستوى افريقيا وذلك الى جانب الاتحاد المنستيري ممثل كرة السلة التونسية في بطولة "البال ". وهو اول فريق ليبيى يعبر التصفيات ويتاهل الى نهائيات بطولة النخبة (البال) في تاريخ كرة السلة الليبية.
ولعب اهلي بنغازي فى دورة تصفيات ياوندى اربع مبارايات انتصر خلالها فى ثلاثة لقاءات وخسر واحده بفارق سلة واحدة ( 87-85 ) امام صاحب المركز الاول في الدورة بانجوى من افريقيا الوسطى في لقاء نصف نهائي تصفيات غرب أفريقيا المؤهلة "للبال " .
وتفوق ابناء منعم عون في اخر مقابلاتهم في الدورة على فريق "الشرطة الكاميروني في مباراة تحديد المتأهل الثالث لبطولة ال"بال" عن منطقة غرب أفريقيا " بنتيجة 93-84 .


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