بطولة السويد - عمر العيوني هداف مع هاكن ضد مالمو

ساهم التونسي عمر العيوني في فوز فريقه هاكن بتسجيله الهدف الرابع في الفوز 4-2 على مالمو امس الاحد لحساب الجولة التاسعة والعشرين لبطولة السويد لكرة القدم.

وجاء هدف العيوني في الدقيقة 85 عندما كان هاكن متقدما 3-2 ليقضي نهائيا على آمال مالمو في ادراك التعادل.

وعزز هاكن موقعه في المركز الثالث برصيد 57 نقطة على بعد 4 نقاط من مالمو صاحب المركز الثاني. ويتصدر ايلفسبورغ الترتيب برصيد 64 نقطة.



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